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Ethena Staked ENA Fiyatı (SENA)

Listelenmedi

Ethena Staked ENA (SENA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,570022
$0,570022$0,570022
-%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ethena Staked ENA (SENA) Fiyatı

Ethena Staked ENA (SENA), şu anda 0,589172 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SENA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ethena Staked ENA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,10
Ethena Staked ENA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ethena Staked ENA (SENA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ethena Staked ENA / USD fiyat değişimi, $ +0,00640553.
Son 30 gün içerisinde, Ethena Staked ENA / USD fiyat değişimi, $ +0,7137696821.
Son 60 gün içerisinde, Ethena Staked ENA / USD fiyat değişimi, $ +0,5411181890.
Son 90 gün içerisinde, Ethena Staked ENA / USD fiyat değişimi, $ +0,2722893333643695.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00640553+%1,10
30 Gün$ +0,7137696821+%121,15
60 Gün$ +0,5411181890+%91,84
90 Gün$ +0,2722893333643695+%85,93

Ethena Staked ENA (SENA) Fiyat Analizi

En güncel Ethena Staked ENA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,561074
$ 0,561074$ 0,561074

$ 0,59179
$ 0,59179$ 0,59179

$ 1,31
$ 1,31$ 1,31

+%3,36

+%1,10

+%3,30

Ethena Staked ENA (SENA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Ethena Staked ENA (SENA) Nedir?

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Ethena Staked ENA (SENA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ethena Staked ENA (SENA) Token Ekonomisi

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SENA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SENA / VND
15.504,06118
1 SENA / AUD
A$0,90143316
1 SENA / GBP
0,43598728
1 SENA / EUR
0,5007962
1 SENA / USD
$0,589172
1 SENA / MYR
RM2,48630584
1 SENA / TRY
23,95573352
1 SENA / JPY
¥86,608284
1 SENA / ARS
ARS$784,5119766
1 SENA / RUB
47,12786828
1 SENA / INR
51,68216784
1 SENA / IDR
Rp9.658,55583168
1 SENA / KRW
816,02678688
1 SENA / PHP
33,76544732
1 SENA / EGP
￡E.28,5453834
1 SENA / BRL
R$3,22277084
1 SENA / CAD
C$0,80716564
1 SENA / BDT
71,69634068
1 SENA / NGN
900,8734466
1 SENA / UAH
24,5095552
1 SENA / VES
Bs74,235672
1 SENA / CLP
$574,4427
1 SENA / PKR
Rs166,47644032
1 SENA / KZT
316,58568248
1 SENA / THB
฿19,05382248
1 SENA / TWD
NT$17,62213452
1 SENA / AED
د.إ2,16226124
1 SENA / CHF
Fr0,4713376
1 SENA / HKD
HK$4,61910848
1 SENA / MAD
.د.م5,34968176
1 SENA / MXN
$10,98216608
1 SENA / PLN
2,16226124
1 SENA / RON
лв2,56878992
1 SENA / SEK
kr5,66783464
1 SENA / BGN
лв0,98980896
1 SENA / HUF
Ft201,49093228
1 SENA / CZK
12,42563748
1 SENA / KWD
د.ك0,17969746
1 SENA / ILS
2,01496824