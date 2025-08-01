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Bitcoin Cash Node Fiyatı(BCH)

Bitcoin Cash Node (BCH) Canlı Fiyat Grafiği

$551,1
$551,1$551,1
+%1,811D
USD

BCH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bitcoin Cash Node (BCH), şu anda 551,3 USD fiyatından işlem görmektedir ve 10,97B USD piyasa değerine sahiptir. BCH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin Cash Node Ana Piyasa Performansı:

$ 6,15M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,81
Bitcoin Cash Node 24 saatlik fiyat değişimi
19,91M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BCH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bitcoin Cash Node fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +9,798+%1,81
30 Gün$ +67,1+%13,85
60 Gün$ +149,2+%37,10
90 Gün$ +196+%55,16
Bugünkü Bitcoin Cash Node Fiyatı Değişimi

Bugün, BCH, $ +9,798 (+%1,81) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bitcoin Cash Node 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +67,1 (+%13,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bitcoin Cash Node 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BCH değişimi $ +149,2 (+%37,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bitcoin Cash Node 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +196 (+%55,16) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BCH Fiyat Bilgisi

En güncel Bitcoin Cash Node fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 527,6
$ 527,6$ 527,6

$ 553,5
$ 553,5$ 553,5

$ 1.639,59
$ 1.639,59$ 1.639,59

+%0,01

+%1,81

-%6,58

BCH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,97B
$ 10,97B$ 10,97B

$ 6,15M
$ 6,15M$ 6,15M

19,91M
19,91M 19,91M

Bitcoin Cash Node (BCH) Nedir?

BCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)

Bitcoin Cash Node, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bitcoin Cash Node yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bitcoin Cash Node hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bitcoin Cash Node satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bitcoin Cash Node Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bitcoin Cash Node, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bitcoin Cash Node fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bitcoin Cash Node Fiyat Geçmişi

BCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bitcoin Cash Node fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bitcoin Cash Node (BCH) Token Ekonomisi

Bitcoin Cash Node (BCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bitcoin Cash Node (BCH) Satın Alma

Nasıl Bitcoin Cash Node satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bitcoin Cash Node Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BCH / VND
14.507.459,5
1 BCH / AUD
A$849,002
1 BCH / GBP
413,475
1 BCH / EUR
474,118
1 BCH / USD
$551,3
1 BCH / MYR
RM2.331,999
1 BCH / TRY
22.426,884
1 BCH / JPY
¥81.041,1
1 BCH / ARS
ARS$744.999,255
1 BCH / RUB
43.822,837
1 BCH / INR
48.056,821
1 BCH / IDR
Rp9.037.703,472
1 BCH / KRW
762.514,056
1 BCH / PHP
31.727,315
1 BCH / EGP
￡E.26.407,27
1 BCH / BRL
R$3.054,202
1 BCH / CAD
C$755,281
1 BCH / BDT
66.552,936
1 BCH / NGN
834.034,205
1 BCH / UAH
22.752,151
1 BCH / VES
Bs67.809,9
1 BCH / CLP
$534.761
1 BCH / PKR
Rs154.468,747
1 BCH / KZT
295.441,67
1 BCH / THB
฿17.889,685
1 BCH / TWD
NT$16.445,279
1 BCH / AED
د.إ2.023,271
1 BCH / CHF
Fr441,04
1 BCH / HKD
HK$4.322,192
1 BCH / MAD
.د.م4.983,752
1 BCH / MXN
$10.380,979
1 BCH / PLN
2.028,784
1 BCH / RON
лв2.409,181
1 BCH / SEK
kr5.320,045
1 BCH / BGN
лв926,184
1 BCH / HUF
Ft189.514,888
1 BCH / CZK
11.693,073
1 BCH / KWD
د.ك167,0439
1 BCH / ILS
1.879,933

Bitcoin Cash Node Kaynağı

Bitcoin Cash Node hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Bitcoin Cash Node Websitesi
Blok Gezgini

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