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Ethena Staked USDe Fiyatı (SUSDE)

Listelenmedi

Ethena Staked USDe (SUSDE) Canlı Fiyat Grafiği

$1,19
$1,19$1,19
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ethena Staked USDe (SUSDE) Fiyatı

Ethena Staked USDe (SUSDE), şu anda 1,19 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,24B USD piyasa değerine sahiptir. SUSDE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ethena Staked USDe Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,14
Ethena Staked USDe 24 saatlik fiyat değişimi
4,41B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ethena Staked USDe (SUSDE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ethena Staked USDe / USD fiyat değişimi, $ +0,00169832.
Son 30 gün içerisinde, Ethena Staked USDe / USD fiyat değişimi, $ +0,0102016320.
Son 60 gün içerisinde, Ethena Staked USDe / USD fiyat değişimi, $ +0,0109986940.
Son 90 gün içerisinde, Ethena Staked USDe / USD fiyat değişimi, $ +0,0208120236295413.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00169832+%0,14
30 Gün$ +0,0102016320+%0,86
60 Gün$ +0,0109986940+%0,92
90 Gün$ +0,0208120236295413+%1,78

Ethena Staked USDe (SUSDE) Fiyat Analizi

En güncel Ethena Staked USDe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

-%0,00

+%0,14

+%0,27

Ethena Staked USDe (SUSDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,24B
$ 5,24B$ 5,24B

--
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4,41B
4,41B 4,41B

Ethena Staked USDe (SUSDE) Nedir?

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Ethena Staked USDe (SUSDE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ethena Staked USDe (SUSDE) Token Ekonomisi

Ethena Staked USDe (SUSDE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSDE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SUSDE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUSDE / VND
31.314,85
1 SUSDE / AUD
A$1,8326
1 SUSDE / GBP
0,8925
1 SUSDE / EUR
1,0234
1 SUSDE / USD
$1,19
1 SUSDE / MYR
RM5,0337
1 SUSDE / TRY
48,3973
1 SUSDE / JPY
¥174,93
1 SUSDE / ARS
ARS$1.623,4575
1 SUSDE / RUB
94,9025
1 SUSDE / INR
104,3035
1 SUSDE / IDR
Rp19.508,1936
1 SUSDE / KRW
1.645,9128
1 SUSDE / PHP
68,1751
1 SUSDE / EGP
￡E.57,6198
1 SUSDE / BRL
R$6,664
1 SUSDE / CAD
C$1,6303
1 SUSDE / BDT
143,6568
1 SUSDE / NGN
1.805,7655
1 SUSDE / UAH
49,0875
1 SUSDE / VES
Bs146,37
1 SUSDE / CLP
$1.143,59
1 SUSDE / PKR
Rs333,2357
1 SUSDE / KZT
637,721
1 SUSDE / THB
฿38,5917
1 SUSDE / TWD
NT$35,5334
1 SUSDE / AED
د.إ4,3673
1 SUSDE / CHF
Fr0,952
1 SUSDE / HKD
HK$9,3296
1 SUSDE / MAD
.د.م10,7457
1 SUSDE / MXN
$22,4077
1 SUSDE / PLN
4,3911
1 SUSDE / RON
лв5,2122
1 SUSDE / SEK
kr11,4954
1 SUSDE / BGN
лв2,0111
1 SUSDE / HUF
Ft409,3481
1 SUSDE / CZK
25,2518
1 SUSDE / KWD
د.ك0,36295
1 SUSDE / ILS
4,046