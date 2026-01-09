Bugünkü MindHive Fiyatı

Bugünkü MindHive (MINDHIVE) fiyatı $ 0,0052065 olup, son 24 saatte % 2,25 değişim gösterdi. Mevcut MINDHIVE / USD dönüşüm oranı MINDHIVE başına $ 0,0052065 şeklindedir.

MindHive, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MINDHIVE şeklindedir. Son 24 saat içinde MINDHIVE, $ 0,0043009 (en düşük) ile $ 0,0053597 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINDHIVE, son bir saatte +%0,44 ve son 7 günde +%457,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,32M seviyesine ulaştı.

MindHive (MINDHIVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,32M$ 4,32M $ 4,32M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09B$ 1,09B $ 1,09B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 210.000.000.000 210.000.000.000 210.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki MindHive piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,32M. Dolaşımdaki MINDHIVE arzı -- olup, toplam arzı 210000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,09B.