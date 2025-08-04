ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Nedir?

$EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL! - Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

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ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Kaynağı Resmi Websitesi

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Token Ekonomisi

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