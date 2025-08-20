Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,331432 24 sa Yüksek $ 0,358262 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,370279 En Düşük Fiyat $ 0,288608 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,53 Fiyat Değişimi (7 G) --

Etherex Liquid Staking Token (REX33) canlı fiyatı $0,332839. REX33, son 24 saat içinde en düşük $ 0,331432 ve en yüksek $ 0,358262 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REX33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,370279, en düşük fiyatı ise $ 0,288608 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REX33 son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,84M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,85M Dolaşım Arzı 65,55M Toplam Arz 65.565.579,08447008

Şu anki Etherex Liquid Staking Token piyasa değeri $ 21,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REX33 arzı 65,55M olup, toplam arzı 65565579.08447008. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,85M.