REX33 Hakkında Daha Fazla Bilgi

REX33 Fiyat Bilgileri

REX33 Resmi Websitesi

REX33 Token Ekonomisi

REX33 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Etherex Liquid Staking Token Logosu

Etherex Liquid Staking Token Fiyatı (REX33)

Listelenmedi

1 REX33 / USD Canlı Fiyatı:

$0,332839
$0,332839$0,332839
-%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:52:07 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,331432
$ 0,331432$ 0,331432
24 sa Düşük
$ 0,358262
$ 0,358262$ 0,358262
24 sa Yüksek

$ 0,331432
$ 0,331432$ 0,331432

$ 0,358262
$ 0,358262$ 0,358262

$ 0,370279
$ 0,370279$ 0,370279

$ 0,288608
$ 0,288608$ 0,288608

+%0,19

-%2,53

--

--

Etherex Liquid Staking Token (REX33) canlı fiyatı $0,332839. REX33, son 24 saat içinde en düşük $ 0,331432 ve en yüksek $ 0,358262 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REX33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,370279, en düşük fiyatı ise $ 0,288608 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REX33 son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Piyasa Bilgileri

$ 21,84M
$ 21,84M$ 21,84M

--
----

$ 21,85M
$ 21,85M$ 21,85M

65,55M
65,55M 65,55M

65.565.579,08447008
65.565.579,08447008 65.565.579,08447008

Şu anki Etherex Liquid Staking Token piyasa değeri $ 21,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REX33 arzı 65,55M olup, toplam arzı 65565579.08447008. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,85M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0086469142406341.
Son 30 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0086469142406341-%2,53
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kaynağı

Resmi Websitesi

Etherex Liquid Staking Token Fiyat Tahmini (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Etherex Liquid Staking Token (REX33) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Etherex Liquid Staking Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Etherex Liquid Staking Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

REX33 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Token Ekonomisi

Etherex Liquid Staking Token (REX33) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REX33 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Etherex Liquid Staking Token (REX33) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı REX33 fiyatı, 0,332839 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
REX33 / USD güncel fiyatı nedir?
REX33 / USD güncel fiyatı $ 0,332839. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Etherex Liquid Staking Token varlığının piyasa değeri nedir?
REX33 piyasa değeri $ 21,84M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki REX33 arzı nedir?
Dolaşımdaki REX33 arzı, 65,55M USD.
REX33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
REX33, ATH fiyatı olan 0,370279 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük REX33 fiyatı (ATL) nedir?
REX33, ATL fiyatı olan 0,288608 USD değerine düştü.
REX33 işlem hacmi nedir?
REX33 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
REX33 bu yıl daha da yükselir mi?
REX33 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için REX33 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:52:07 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.