EVANA Fiyatı (EVANA)

Listelenmedi

1 EVANA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%11,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
EVANA (EVANA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:19:04 (UTC+8)

EVANA (EVANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00005877
$ 0,00005877$ 0,00005877
24 sa Düşük
$ 0,00008186
$ 0,00008186$ 0,00008186
24 sa Yüksek

$ 0,00005877
$ 0,00005877$ 0,00005877

$ 0,00008186
$ 0,00008186$ 0,00008186

$ 0,00008186
$ 0,00008186$ 0,00008186

$ 0,00005877
$ 0,00005877$ 0,00005877

+%0,30

+%11,65

--

--

EVANA (EVANA) canlı fiyatı $0,00006598. EVANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005877 ve en yüksek $ 0,00008186 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EVANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00008186, en düşük fiyatı ise $ 0,00005877 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EVANA son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,65 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EVANA (EVANA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 659,18K
$ 659,18K$ 659,18K

0,00
0,00 0,00

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki EVANA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EVANA arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 659,18K.

EVANA (EVANA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, EVANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EVANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EVANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EVANA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%11,65
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

EVANA (EVANA) Nedir?

To provide early investors and holders with massive growth opportunities. To empower individuals through skills acquisition, business support, and financial literacy. To create a solid and transparent ecosystem with no rug pulls, no hidden agendas, and no manipulation. To become one of the most respected African-born tokens with global reach. To build a transparent, secure, and community-driven crypto project that empowers individuals through wealth creation, education, and financial opportunities.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

EVANA (EVANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

EVANA Fiyat Tahmini (USD)

EVANA (EVANA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? EVANA (EVANA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak EVANA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

EVANA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EVANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

EVANA (EVANA) Token Ekonomisi

EVANA (EVANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EVANA (EVANA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü EVANA (EVANA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EVANA fiyatı, 0,00006598 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EVANA / USD güncel fiyatı nedir?
EVANA / USD güncel fiyatı $ 0,00006598. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
EVANA varlığının piyasa değeri nedir?
EVANA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EVANA arzı nedir?
Dolaşımdaki EVANA arzı, 0,00 USD.
EVANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EVANA, ATH fiyatı olan 0,00008186 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EVANA fiyatı (ATL) nedir?
EVANA, ATL fiyatı olan 0,00005877 USD değerine düştü.
EVANA işlem hacmi nedir?
EVANA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EVANA bu yıl daha da yükselir mi?
EVANA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EVANA fiyat tahminine göz atın.
EVANA (EVANA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.