EVANA (EVANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005877 $ 0,00005877 $ 0,00005877 24 sa Düşük $ 0,00008186 $ 0,00008186 $ 0,00008186 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005877$ 0,00005877 $ 0,00005877 24 sa Yüksek $ 0,00008186$ 0,00008186 $ 0,00008186 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00008186$ 0,00008186 $ 0,00008186 En Düşük Fiyat $ 0,00005877$ 0,00005877 $ 0,00005877 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,65 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

EVANA (EVANA) canlı fiyatı $0,00006598. EVANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005877 ve en yüksek $ 0,00008186 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EVANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00008186, en düşük fiyatı ise $ 0,00005877 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EVANA son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,65 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EVANA (EVANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 659,18K$ 659,18K $ 659,18K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki EVANA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EVANA arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 659,18K.