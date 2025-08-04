Evercraft Ecotechnologies Fiyatı (ECET)
Evercraft Ecotechnologies (ECET), şu anda 0,0060078 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,14M USD piyasa değerine sahiptir. ECET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Evercraft Ecotechnologies / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Evercraft Ecotechnologies / USD fiyat değişimi, $ +0,0002300380.
Son 60 gün içerisinde, Evercraft Ecotechnologies / USD fiyat değişimi, $ -0,0014221658.
Son 90 gün içerisinde, Evercraft Ecotechnologies / USD fiyat değişimi, $ -0,004976934740479483.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,13
|30 Gün
|$ +0,0002300380
|+%3,83
|60 Gün
|$ -0,0014221658
|-%23,67
|90 Gün
|$ -0,004976934740479483
|-%45,30
En güncel Evercraft Ecotechnologies fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,13
-%7,15
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
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