EYED (EYED) Fiyat Bilgileri (USD)

EYED (EYED) canlı fiyatı --. EYED, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EYED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EYED son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EYED (EYED) Piyasa Bilgileri

Şu anki EYED piyasa değeri $ 42,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EYED arzı 58,65B olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,75K.