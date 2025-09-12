EYED Hakkında Daha Fazla Bilgi

EYED Fiyatı (EYED)

Listelenmedi

1 EYED / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%2,501D
USD
EYED (EYED) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:50:01 (UTC+8)

EYED (EYED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,30

-%2,59

--

--

EYED (EYED) canlı fiyatı --. EYED, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EYED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EYED son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EYED (EYED) Piyasa Bilgileri

$ 42,29K
$ 42,29K$ 42,29K

--
----

$ 49,75K
$ 49,75K$ 49,75K

58,65B
58,65B 58,65B

69.000.000.000,0
69.000.000.000,0 69.000.000.000,0

Şu anki EYED piyasa değeri $ 42,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EYED arzı 58,65B olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,75K.

EYED (EYED) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, EYED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EYED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EYED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EYED / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,59
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

EYED (EYED) Nedir?

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

EYED (EYED) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

EYED Fiyat Tahmini (USD)

EYED (EYED) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? EYED (EYED) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak EYED için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

EYED fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EYED Varlığından Yerel Para Birimlerine

EYED (EYED) Token Ekonomisi

EYED (EYED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EYED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EYED (EYED) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü EYED (EYED) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EYED fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EYED / USD güncel fiyatı nedir?
EYED / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
EYED varlığının piyasa değeri nedir?
EYED piyasa değeri $ 42,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EYED arzı nedir?
Dolaşımdaki EYED arzı, 58,65B USD.
EYED için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EYED, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EYED fiyatı (ATL) nedir?
EYED, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
EYED işlem hacmi nedir?
EYED için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EYED bu yıl daha da yükselir mi?
EYED piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EYED fiyat tahminine göz atın.
EYED (EYED) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

