Bugünkü FAHHHH Fiyatı

Bugünkü FAHHHH (FAHHHH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,19 değişim gösterdi. Mevcut FAHHHH / USD dönüşüm oranı FAHHHH başına $ 0 şeklindedir.

FAHHHH, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.587 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,05M FAHHHH şeklindedir. Son 24 saat içinde FAHHHH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00101993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FAHHHH, son bir saatte -%0,90 ve son 7 günde -%5,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FAHHHH (FAHHHH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,59K$ 68,59K $ 68,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70,18K$ 70,18K $ 70,18K Dolaşım Arzı 977,05M 977,05M 977,05M Toplam Arz 999.672.167,244627 999.672.167,244627 999.672.167,244627

