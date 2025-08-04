Fair and Free (FAIR3) Nedir?

Fair³ The fairest community on the blockchain. The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value. We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools. The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work. We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey

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Fair and Free (FAIR3) Kaynağı Resmi Websitesi

Fair and Free (FAIR3) Token Ekonomisi

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