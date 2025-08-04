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Fair and Free Fiyatı (FAIR3)

Listelenmedi

Fair and Free (FAIR3) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03977651
$0,03977651$0,03977651
+%8,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Fair and Free (FAIR3) Fiyatı

Fair and Free (FAIR3), şu anda 0,0397408 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,22M USD piyasa değerine sahiptir. FAIR3 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fair and Free Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,55
Fair and Free 24 saatlik fiyat değişimi
935,81M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Fair and Free (FAIR3) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ +0,00312971.
Son 30 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ +0,0164053320.
Son 60 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ +0,0439519656.
Son 90 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ +0,01181431565154871.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00312971+%8,55
30 Gün$ +0,0164053320+%41,28
60 Gün$ +0,0439519656+%110,60
90 Gün$ +0,01181431565154871+%42,31

Fair and Free (FAIR3) Fiyat Analizi

En güncel Fair and Free fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03618564
$ 0,03618564$ 0,03618564

$ 0,04162112
$ 0,04162112$ 0,04162112

$ 0,04162112
$ 0,04162112$ 0,04162112

-%1,60

+%8,55

+%6,38

Fair and Free (FAIR3) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37,22M
$ 37,22M$ 37,22M

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935,81M
935,81M 935,81M

Fair and Free (FAIR3) Nedir?

Fair³ The fairest community on the blockchain. The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value. We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools. The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work. We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey

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Fair and Free (FAIR3) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fair and Free (FAIR3) Token Ekonomisi

Fair and Free (FAIR3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FAIR3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FAIR3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FAIR3 / VND
1.045,779152
1 FAIR3 / AUD
A$0,061200832
1 FAIR3 / GBP
0,0298056
1 FAIR3 / EUR
0,034177088
1 FAIR3 / USD
$0,0397408
1 FAIR3 / MYR
RM0,168103584
1 FAIR3 / TRY
1,616258336
1 FAIR3 / JPY
¥5,8418976
1 FAIR3 / ARS
ARS$54,2163864
1 FAIR3 / RUB
3,1693288
1 FAIR3 / INR
3,48328112
1 FAIR3 / IDR
Rp651,488420352
1 FAIR3 / KRW
54,966295296
1 FAIR3 / PHP
2,276750432
1 FAIR3 / EGP
￡E.1,924249536
1 FAIR3 / BRL
R$0,22254848
1 FAIR3 / CAD
C$0,054444896
1 FAIR3 / BDT
4,797509376
1 FAIR3 / NGN
60,30467696
1 FAIR3 / UAH
1,639308
1 FAIR3 / VES
Bs4,8881184
1 FAIR3 / CLP
$38,1909088
1 FAIR3 / PKR
Rs11,128616224
1 FAIR3 / KZT
21,29709472
1 FAIR3 / THB
฿1,288794144
1 FAIR3 / TWD
NT$1,186660288
1 FAIR3 / AED
د.إ0,145848736
1 FAIR3 / CHF
Fr0,03179264
1 FAIR3 / HKD
HK$0,311567872
1 FAIR3 / MAD
.د.م0,358859424
1 FAIR3 / MXN
$0,748319264
1 FAIR3 / PLN
0,146643552
1 FAIR3 / RON
лв0,174064704
1 FAIR3 / SEK
kr0,383896128
1 FAIR3 / BGN
лв0,067161952
1 FAIR3 / HUF
Ft13,670437792
1 FAIR3 / CZK
0,843299776
1 FAIR3 / KWD
د.ك0,012120944
1 FAIR3 / ILS
0,13511872