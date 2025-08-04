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FakeNews Fiyatı (SN66)

Listelenmedi

FakeNews (SN66) Canlı Fiyat Grafiği

$0,628746
$0,628746$0,628746
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü FakeNews (SN66) Fiyatı

FakeNews (SN66), şu anda 0,628728 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,18M USD piyasa değerine sahiptir. SN66 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FakeNews Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,21
FakeNews 24 saatlik fiyat değişimi
1,88M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında FakeNews (SN66) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FakeNews / USD fiyat değişimi, $ +0,01359378.
Son 30 gün içerisinde, FakeNews / USD fiyat değişimi, $ -0,2971376701.
Son 60 gün içerisinde, FakeNews / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FakeNews / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01359378+%2,21
30 Gün$ -0,2971376701-%47,26
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

FakeNews (SN66) Fiyat Analizi

En güncel FakeNews fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,609178
$ 0,609178$ 0,609178

$ 0,627892
$ 0,627892$ 0,627892

$ 2,26
$ 2,26$ 2,26

+%1,40

+%2,21

-%40,56

FakeNews (SN66) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

--
----

1,88M
1,88M 1,88M

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FakeNews (SN66) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN66 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN66 / VND
16.544,97732
1 SN66 / AUD
A$0,96824112
1 SN66 / GBP
0,471546
1 SN66 / EUR
0,54070608
1 SN66 / USD
$0,628728
1 SN66 / MYR
RM2,65951944
1 SN66 / TRY
25,57036776
1 SN66 / JPY
¥92,423016
1 SN66 / ARS
ARS$853,0895868
1 SN66 / RUB
50,2039308
1 SN66 / INR
55,08286008
1 SN66 / IDR
Rp10.307,01474432
1 SN66 / KRW
868,40540088
1 SN66 / PHP
36,01353984
1 SN66 / EGP
￡E.30,42414792
1 SN66 / BRL
R$3,458004
1 SN66 / CAD
C$0,86135736
1 SN66 / BDT
76,56649584
1 SN66 / NGN
958,42667592
1 SN66 / UAH
26,23053216
1 SN66 / VES
Bs77,333544
1 SN66 / CLP
$606,72252
1 SN66 / PKR
Rs178,20666432
1 SN66 / KZT
339,4816836
1 SN66 / THB
฿20,34563808
1 SN66 / TWD
NT$18,74866896
1 SN66 / AED
د.إ2,30743176
1 SN66 / CHF
Fr0,5029824
1 SN66 / HKD
HK$4,92922752
1 SN66 / MAD
.د.م5,69627568
1 SN66 / MXN
$11,80751184
1 SN66 / PLN
2,32000632
1 SN66 / RON
лв2,75382864
1 SN66 / SEK
kr6,0672252
1 SN66 / BGN
лв1,05626304
1 SN66 / HUF
Ft216,35159208
1 SN66 / CZK
13,35418272
1 SN66 / KWD
د.ك0,19176204
1 SN66 / ILS
2,1376752