FaraLand (FARA) Nedir?

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

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FaraLand (FARA) Kaynağı Resmi Websitesi

FaraLand (FARA) Token Ekonomisi

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