FLOWER Hakkında Daha Fazla Bilgi

FLOWER Fiyat Bilgileri

FLOWER Resmi Websitesi

FLOWER Token Ekonomisi

FLOWER Fiyat Tahmini

Farcaster Flower Logosu

Farcaster Flower Fiyatı (FLOWER)

Listelenmedi

1 FLOWER / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,701D
USD
Farcaster Flower (FLOWER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:52:54 (UTC+8)

Farcaster Flower (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00002943
$ 0,00002943
24 sa Düşük
$ 0,0000304
$ 0,0000304
24 sa Yüksek

$ 0,00002943
$ 0,00002943

$ 0,0000304
$ 0,0000304

$ 0,00028822
$ 0,00028822

$ 0,00000901
$ 0,00000901

--

-%1,74

-%15,11

-%15,11

Farcaster Flower (FLOWER) canlı fiyatı $0,00002954. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002943 ve en yüksek $ 0,0000304 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00028822, en düşük fiyatı ise $ 0,00000901 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,74 ve son 7 günde -%15,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Farcaster Flower (FLOWER) Piyasa Bilgileri

$ 29,55K
$ 29,55K

--
----

$ 29,55K
$ 29,55K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Farcaster Flower piyasa değeri $ 29,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,55K.

Farcaster Flower (FLOWER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Farcaster Flower / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Farcaster Flower / USD fiyat değişimi, $ -0,0000013564.
Son 60 gün içerisinde, Farcaster Flower / USD fiyat değişimi, $ +0,0000173300.
Son 90 gün içerisinde, Farcaster Flower / USD fiyat değişimi, $ +0,000011483326855318527.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,74
30 Gün$ -0,0000013564-%4,59
60 Gün$ +0,0000173300+%58,67
90 Gün$ +0,000011483326855318527+%63,60

Farcaster Flower (FLOWER) Nedir?

The first flower token in the Farcaster protocol. More than just a meme. Flower will build Social ecosystem together. FLOWER will be connected to various social products of the Farcaster protocol for tipping on social platforms, entertainment interaction, ecosystem construction, ecological cooperation, etc.

Farcaster Flower (FLOWER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Farcaster Flower Fiyat Tahmini (USD)

Farcaster Flower (FLOWER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Farcaster Flower (FLOWER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Farcaster Flower için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Farcaster Flower fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FLOWER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Farcaster Flower (FLOWER) Token Ekonomisi

Farcaster Flower (FLOWER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLOWER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Farcaster Flower (FLOWER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Farcaster Flower (FLOWER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FLOWER fiyatı, 0,00002954 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FLOWER / USD güncel fiyatı nedir?
FLOWER / USD güncel fiyatı $ 0,00002954. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Farcaster Flower varlığının piyasa değeri nedir?
FLOWER piyasa değeri $ 29,55K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FLOWER arzı nedir?
Dolaşımdaki FLOWER arzı, 1,00B USD.
FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FLOWER, ATH fiyatı olan 0,00028822 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FLOWER fiyatı (ATL) nedir?
FLOWER, ATL fiyatı olan 0,00000901 USD değerine düştü.
FLOWER işlem hacmi nedir?
FLOWER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FLOWER bu yıl daha da yükselir mi?
FLOWER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FLOWER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:52:54 (UTC+8)

