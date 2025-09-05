Farcaster Flower (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002943 $ 0,00002943 $ 0,00002943 24 sa Düşük $ 0,0000304 $ 0,0000304 $ 0,0000304 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002943$ 0,00002943 $ 0,00002943 24 sa Yüksek $ 0,0000304$ 0,0000304 $ 0,0000304 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00028822$ 0,00028822 $ 0,00028822 En Düşük Fiyat $ 0,00000901$ 0,00000901 $ 0,00000901 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,11

Farcaster Flower (FLOWER) canlı fiyatı $0,00002954. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002943 ve en yüksek $ 0,0000304 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00028822, en düşük fiyatı ise $ 0,00000901 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,74 ve son 7 günde -%15,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Farcaster Flower (FLOWER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,55K$ 29,55K $ 29,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,55K$ 29,55K $ 29,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Farcaster Flower piyasa değeri $ 29,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,55K.