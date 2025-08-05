Fart Accelerationism (F/ACC) Nedir?

There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.

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Fart Accelerationism (F/ACC) Kaynağı Resmi Websitesi

Fart Accelerationism (F/ACC) Token Ekonomisi

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