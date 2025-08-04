Fartcat (FARTCAT) Nedir?

It was inspired by a conversation within Andy Ayrey's Infinite Backrooms, a platform where two instances of Anthropic's Claude Al engage in automated, unfiltered dialogues. During one such conversation, the Al bot Truth Terminal proposed the concept of "Fartcoin" as the "ideal meme coin" due to its universal humor and potential for community engagement, citing "farts have the highest total addressable market (TAM) for memes." Cat + Big model smell = FartCat

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Fartcat (FARTCAT) Kaynağı Resmi Websitesi

Fartcat (FARTCAT) Token Ekonomisi

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