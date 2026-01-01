Bugünkü Fasttoken Fiyatı

Bugünkü Fasttoken (FTN) fiyatı $ 1,089 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut FTN / USD dönüşüm oranı FTN başına $ 1,089 şeklindedir.

Fasttoken, şu anda piyasa değeri açısından $ 472.377.332 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 433,81M FTN şeklindedir. Son 24 saat içinde FTN, $ 1,039 (en düşük) ile $ 1,089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,61 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,334201 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FTN, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fasttoken (FTN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 472,38M$ 472,38M $ 472,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 948,15M$ 948,15M $ 948,15M Dolaşım Arzı 433,81M 433,81M 433,81M Toplam Arz 870.742.437,0 870.742.437,0 870.742.437,0

Şu anki Fasttoken piyasa değeri $ 472,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTN arzı 433,81M olup, toplam arzı 870742437.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 948,15M.