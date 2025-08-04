Fate Adventure (FA) Nedir?

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

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Fate Adventure (FA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Fate Adventure (FA) Token Ekonomisi

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