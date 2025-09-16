FaZeSway (SWAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00025409 $ 0,00025409 $ 0,00025409 24 sa Düşük $ 0,00135071 $ 0,00135071 $ 0,00135071 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00025409$ 0,00025409 $ 0,00025409 24 sa Yüksek $ 0,00135071$ 0,00135071 $ 0,00135071 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00135071$ 0,00135071 $ 0,00135071 En Düşük Fiyat $ 0,00025409$ 0,00025409 $ 0,00025409 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%43,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%58,77 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FaZeSway (SWAY) canlı fiyatı $0,0003634. SWAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00025409 ve en yüksek $ 0,00135071 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SWAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00135071, en düşük fiyatı ise $ 0,00025409 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SWAY son bir saatte +%43,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%58,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FaZeSway (SWAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 343,92K$ 343,92K $ 343,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 343,92K$ 343,92K $ 343,92K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.702,088779 999.993.702,088779 999.993.702,088779

Şu anki FaZeSway piyasa değeri $ 343,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWAY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993702.088779. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,92K.