Feed The People Fiyatı (FTP)
+%2,49
+%117,88
--
--
Feed The People (FTP) canlı fiyatı $0,00683674. FTP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0022155 ve en yüksek $ 0,00806681 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FTP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00806681, en düşük fiyatı ise $ 0,0022155 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FTP son bir saatte +%2,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%117,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Feed The People piyasa değeri $ 6,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTP arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953825.954431. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,89M.
Gün içerisinde, Feed The People / USD fiyat değişimi, $ +0,0036989.
Son 30 gün içerisinde, Feed The People / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Feed The People / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Feed The People / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0036989
|+%117,88
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$FTP turns every trade’s creator rewards into meals for people across Los Angeles/Worldwide. We livestream every drop so you see your flips feeding the streets. SOL feeds souls.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Feed The People (FTP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Feed The People (FTP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Feed The People için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Feed The People fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Feed The People (FTP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-14 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
|09-14 11:30:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
|09-13 20:25:52
|Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
|09-13 19:50:31
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
|09-13 19:19:57
|Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
|09-13 14:20:13
|Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.