Feed The People (FTP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0022155 $ 0,0022155 $ 0,0022155 24 sa Düşük $ 0,00806681 $ 0,00806681 $ 0,00806681 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0022155$ 0,0022155 $ 0,0022155 24 sa Yüksek $ 0,00806681$ 0,00806681 $ 0,00806681 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00806681$ 0,00806681 $ 0,00806681 En Düşük Fiyat $ 0,0022155$ 0,0022155 $ 0,0022155 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%117,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Feed The People (FTP) canlı fiyatı $0,00683674. FTP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0022155 ve en yüksek $ 0,00806681 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FTP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00806681, en düşük fiyatı ise $ 0,0022155 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FTP son bir saatte +%2,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%117,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Feed The People (FTP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,89M$ 6,89M $ 6,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,89M$ 6,89M $ 6,89M Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.953.825,954431 999.953.825,954431 999.953.825,954431

Şu anki Feed The People piyasa değeri $ 6,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTP arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953825.954431. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,89M.