Bugünkü ferscoin Fiyatı

Bugünkü ferscoin (FR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,33 değişim gösterdi. Mevcut FR / USD dönüşüm oranı FR başına $ 0 şeklindedir.

ferscoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.132 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 219,72M FR şeklindedir. Son 24 saat içinde FR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FR, son bir saatte -%2,68 ve son 7 günde -%8,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ferscoin (FR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,13K$ 68,13K $ 68,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,10M$ 3,10M $ 3,10M Dolaşım Arzı 219,72M 219,72M 219,72M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki ferscoin piyasa değeri $ 68,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FR arzı 219,72M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,10M.