Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 24 sa Düşük $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 24 sa Yüksek $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 En Düşük Fiyat $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) canlı fiyatı $1. FDIT, son 24 saat içinde en düşük $ 1,0 ve en yüksek $ 1,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 1,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FDIT son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 203,69M$ 203,69M $ 203,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 203,69M$ 203,69M $ 203,69M Dolaşım Arzı 203,69M 203,69M 203,69M Toplam Arz 203.685.559,96 203.685.559,96 203.685.559,96

Şu anki Fidelity Digital Interest Token piyasa değeri $ 203,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDIT arzı 203,69M olup, toplam arzı 203685559.96. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 203,69M.