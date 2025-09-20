Bugünkü canlı Fidelity Digital Interest Token fiyatı 1 USD. FDIT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FDIT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Fidelity Digital Interest Token fiyatı 1 USD. FDIT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FDIT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Fidelity Digital Interest Token Fiyatı (FDIT)

1 FDIT / USD Canlı Fiyatı:

$1
$1
%0,001D
USD
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Canlı Fiyat Grafiği
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,0
$ 1,0
24 sa Düşük
$ 1,0
$ 1,0
24 sa Yüksek

$ 1,0
$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0

%0,00

%0,00

--

--

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) canlı fiyatı $1. FDIT, son 24 saat içinde en düşük $ 1,0 ve en yüksek $ 1,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 1,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FDIT son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Piyasa Bilgileri

$ 203,69M
$ 203,69M

--
--

$ 203,69M
$ 203,69M

203,69M
203,69M

203.685.559,96
203.685.559,96

Şu anki Fidelity Digital Interest Token piyasa değeri $ 203,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDIT arzı 203,69M olup, toplam arzı 203685559.96. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 203,69M.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Fidelity Digital Interest Token / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Fidelity Digital Interest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fidelity Digital Interest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fidelity Digital Interest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kaynağı

Fidelity Digital Interest Token Fiyat Tahmini (USD)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Fidelity Digital Interest Token (FDIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Fidelity Digital Interest Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Fidelity Digital Interest Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FDIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Token Ekonomisi

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FDIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Fidelity Digital Interest Token (FDIT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FDIT fiyatı, 1,0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FDIT / USD güncel fiyatı nedir?
FDIT / USD güncel fiyatı $ 1,0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Fidelity Digital Interest Token varlığının piyasa değeri nedir?
FDIT piyasa değeri $ 203,69M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FDIT arzı nedir?
Dolaşımdaki FDIT arzı, 203,69M USD.
FDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FDIT, ATH fiyatı olan 1,0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FDIT fiyatı (ATL) nedir?
FDIT, ATL fiyatı olan 1,0 USD değerine düştü.
FDIT işlem hacmi nedir?
FDIT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FDIT bu yıl daha da yükselir mi?
FDIT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FDIT fiyat tahminine göz atın.
