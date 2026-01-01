Bugünkü fih Fiyatı

Bugünkü fih (FIH) fiyatı $ 0,00286449 olup, son 24 saatte % 2,23 değişim gösterdi. Mevcut FIH / USD dönüşüm oranı FIH başına $ 0,00286449 şeklindedir.

fih, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.884.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M FIH şeklindedir. Son 24 saat içinde FIH, $ 0,00275075 (en düşük) ile $ 0,00288978 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00721032 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00129968 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIH, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde -%44,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

fih (FIH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,88M$ 2,88M $ 2,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,88M$ 2,88M $ 2,88M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.527,977309 999.986.527,977309 999.986.527,977309

Şu anki fih piyasa değeri $ 2,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIH arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986527.977309. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,88M.