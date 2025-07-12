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Finna AI Fiyatı (FINNA)

Finna AI (FINNA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00133974
$0,00133974$0,00133974
+%16,701D
USD

Bugünkü Finna AI (FINNA) Fiyatı

Finna AI (FINNA), şu anda 0,00133974 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,34M USD piyasa değerine sahiptir. FINNA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Finna AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%16,73
Finna AI 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Finna AI (FINNA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Finna AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00019197.
Son 30 gün içerisinde, Finna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Finna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Finna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00019197+%16,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Finna AI (FINNA) Fiyat Analizi

En güncel Finna AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00114545
$ 0,00114545$ 0,00114545

$ 0,00149857
$ 0,00149857$ 0,00149857

$ 0,00149857
$ 0,00149857$ 0,00149857

-%2,15

+%16,73

--

Finna AI (FINNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

--
----

1000,00M
1000,00M 1000,00M

Finna AI (FINNA) Nedir?

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

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Finna AI (FINNA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Finna AI (FINNA) Token Ekonomisi

Finna AI (FINNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FINNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FINNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FINNA / VND
35,2552581
1 FINNA / AUD
A$0,0020364048
1 FINNA / GBP
0,0009914076
1 FINNA / EUR
0,001138779
1 FINNA / USD
$0,00133974
1 FINNA / MYR
RM0,005693895
1 FINNA / TRY
0,0538039584
1 FINNA / JPY
¥0,19694178
1 FINNA / RUB
0,104566707
1 FINNA / INR
0,1149764868
1 FINNA / IDR
Rp21,6087066522
1 FINNA / KRW
1,8479167794
1 FINNA / PHP
0,0756685152
1 FINNA / EGP
￡E.0,0663037326
1 FINNA / BRL
R$0,0074489544
1 FINNA / CAD
C$0,0018220464
1 FINNA / BDT
0,1628587944
1 FINNA / NGN
2,048529447
1 FINNA / UAH
0,0559609398
1 FINNA / VES
Bs0,15273036
1 FINNA / CLP
$1,28079144
1 FINNA / PKR
Rs0,3810354534
1 FINNA / KZT
0,6956064054
1 FINNA / THB
฿0,0434611656
1 FINNA / TWD
NT$0,0391739976
1 FINNA / AED
د.إ0,0049168458
1 FINNA / CHF
Fr0,0010583946
1 FINNA / HKD
HK$0,0105035616
1 FINNA / MAD
.د.م0,01205766
1 FINNA / MXN
$0,0249727536
1 FINNA / PLN
0,0048766536
1 FINNA / RON
лв0,0058144716
1 FINNA / SEK
kr0,0128079144
1 FINNA / BGN
лв0,0022373658
1 FINNA / HUF
Ft0,4580303112
1 FINNA / CZK
0,0282551166
1 FINNA / KWD
د.ك0,0004086207
1 FINNA / ILS
0,0044613342