Bugünkü FinnDuck (FDUCK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,59 değişim gösterdi. Mevcut FDUCK / USD dönüşüm oranı FDUCK başına $ 0 şeklindedir.

FinnDuck, şu anda piyasa değeri açısından $ 216.889 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 939,38M FDUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde FDUCK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FDUCK, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde +%16,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Piyasa Değeri $ 216,89K$ 216,89K $ 216,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 216,89K$ 216,89K $ 216,89K Dolaşım Arzı 939,38M 939,38M 939,38M Toplam Arz 939.384.330,7601752 939.384.330,7601752 939.384.330,7601752

Şu anki FinnDuck piyasa değeri $ 216,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDUCK arzı 939,38M olup, toplam arzı 939384330.7601752. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 216,89K.