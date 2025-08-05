FINS (FINS) Nedir?

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

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FINS (FINS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FINS (FINS) Token Ekonomisi

FINS (FINS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FINS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!