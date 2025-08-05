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FINS Fiyatı (FINS)

Listelenmedi

FINS (FINS) Canlı Fiyat Grafiği

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+1.70%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü FINS (FINS) Fiyatı

FINS (FINS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44.30K USD piyasa değerine sahiptir. FINS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FINS Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.80%
FINS 24 saatlik fiyat değişimi
844.60M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında FINS (FINS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FINS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FINS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FINS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FINS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.80%
30 Gün$ 0-12.79%
60 Gün$ 0-21.29%
90 Gün$ 0--

FINS (FINS) Fiyat Analizi

En güncel FINS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+1.80%

-8.42%

FINS (FINS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

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844.60M
844.60M 844.60M

FINS (FINS) Nedir?

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

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FINS (FINS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

FINS (FINS) Token Ekonomisi

FINS (FINS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FINS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FINS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FINS / VND
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1 FINS / AUD
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1 FINS / GBP
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1 FINS / EUR
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1 FINS / USD
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1 FINS / MYR
RM--
1 FINS / TRY
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1 FINS / JPY
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1 FINS / ARS
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1 FINS / RUB
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1 FINS / INR
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1 FINS / KRW
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1 FINS / PHP
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1 FINS / EGP
￡E.--
1 FINS / BRL
R$--
1 FINS / CAD
C$--
1 FINS / BDT
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1 FINS / NGN
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1 FINS / UAH
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1 FINS / VES
Bs--
1 FINS / CLP
$--
1 FINS / PKR
Rs--
1 FINS / KZT
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1 FINS / THB
฿--
1 FINS / TWD
NT$--
1 FINS / AED
د.إ--
1 FINS / CHF
Fr--
1 FINS / HKD
HK$--
1 FINS / MAD
.د.م--
1 FINS / MXN
$--
1 FINS / PLN
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1 FINS / RON
лв--
1 FINS / SEK
kr--
1 FINS / BGN
лв--
1 FINS / HUF
Ft--
1 FINS / CZK
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1 FINS / KWD
د.ك--
1 FINS / ILS
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