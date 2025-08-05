Fire (FIRE) Nedir?

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

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Fire (FIRE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Fire (FIRE) Token Ekonomisi

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