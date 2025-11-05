first AI actress (TILLY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001029 $ 0,00001029 $ 0,00001029 24 sa Düşük $ 0,00001175 $ 0,00001175 $ 0,00001175 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001029$ 0,00001029 $ 0,00001029 24 sa Yüksek $ 0,00001175$ 0,00001175 $ 0,00001175 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00077826$ 0,00077826 $ 0,00077826 En Düşük Fiyat $ 0,00001029$ 0,00001029 $ 0,00001029 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,54

first AI actress (TILLY) canlı fiyatı $0,00001089. TILLY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001029 ve en yüksek $ 0,00001175 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TILLY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00077826, en düşük fiyatı ise $ 0,00001029 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TILLY son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,07 ve son 7 günde -%28,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

first AI actress (TILLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,97K$ 10,97K $ 10,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,97K$ 10,97K $ 10,97K Dolaşım Arzı 999,57M 999,57M 999,57M Toplam Arz 999.566.358,772293 999.566.358,772293 999.566.358,772293

Şu anki first AI actress piyasa değeri $ 10,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TILLY arzı 999,57M olup, toplam arzı 999566358.772293. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,97K.