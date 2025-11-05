Fishwheel (FSHWHL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0031303$ 0,0031303 $ 0,0031303 En Düşük Fiyat $ 0,00007335$ 0,00007335 $ 0,00007335 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Fishwheel (FSHWHL) canlı fiyatı $0,00008374. FSHWHL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FSHWHL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0031303, en düşük fiyatı ise $ 0,00007335 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FSHWHL son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fishwheel (FSHWHL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,61K$ 80,61K $ 80,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,61K$ 80,61K $ 80,61K Dolaşım Arzı 962,52M 962,52M 962,52M Toplam Arz 962.517.935,527072 962.517.935,527072 962.517.935,527072

Şu anki Fishwheel piyasa değeri $ 80,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FSHWHL arzı 962,52M olup, toplam arzı 962517935.527072. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,61K.