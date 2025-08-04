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Fjord Foundry Fiyatı (FJO)

Listelenmedi

Fjord Foundry (FJO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,103993
$0,103993$0,103993
+%6,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Fjord Foundry (FJO) Fiyatı

Fjord Foundry (FJO), şu anda 0,104133 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,09M USD piyasa değerine sahiptir. FJO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fjord Foundry Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,63
Fjord Foundry 24 saatlik fiyat değişimi
10,55M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Fjord Foundry (FJO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fjord Foundry / USD fiyat değişimi, $ +0,00647331.
Son 30 gün içerisinde, Fjord Foundry / USD fiyat değişimi, $ +0,0198884345.
Son 60 gün içerisinde, Fjord Foundry / USD fiyat değişimi, $ -0,0204426303.
Son 90 gün içerisinde, Fjord Foundry / USD fiyat değişimi, $ -0,0781893457829024.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00647331+%6,63
30 Gün$ +0,0198884345+%19,10
60 Gün$ -0,0204426303-%19,63
90 Gün$ -0,0781893457829024-%42,88

Fjord Foundry (FJO) Fiyat Analizi

En güncel Fjord Foundry fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,096046
$ 0,096046$ 0,096046

$ 0,103993
$ 0,103993$ 0,103993

$ 2,91
$ 2,91$ 2,91

+%3,92

+%6,63

-%9,84

Fjord Foundry (FJO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

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10,55M
10,55M 10,55M

Fjord Foundry (FJO) Nedir?

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Fjord Foundry (FJO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fjord Foundry (FJO) Token Ekonomisi

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FJO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FJO / VND
2.740,259895
1 FJO / AUD
A$0,16036482
1 FJO / GBP
0,07809975
1 FJO / EUR
0,08955438
1 FJO / USD
$0,104133
1 FJO / MYR
RM0,44048259
1 FJO / TRY
4,23508911
1 FJO / JPY
¥15,307551
1 FJO / ARS
ARS$141,29286105
1 FJO / RUB
8,31502005
1 FJO / INR
9,12309213
1 FJO / IDR
Rp1.707,09808752
1 FJO / KRW
143,82954093
1 FJO / PHP
5,96473824
1 FJO / EGP
￡E.5,03899587
1 FJO / BRL
R$0,5727315
1 FJO / CAD
C$0,14266221
1 FJO / BDT
12,68131674
1 FJO / NGN
158,73930387
1 FJO / UAH
4,34442876
1 FJO / VES
Bs12,808359
1 FJO / CLP
$100,488345
1 FJO / PKR
Rs29,51545752
1 FJO / KZT
56,22661335
1 FJO / THB
฿3,36974388
1 FJO / TWD
NT$3,10524606
1 FJO / AED
د.إ0,38216811
1 FJO / CHF
Fr0,0833064
1 FJO / HKD
HK$0,81640272
1 FJO / MAD
.د.م0,94344498
1 FJO / MXN
$1,95561774
1 FJO / PLN
0,38425077
1 FJO / RON
лв0,45610254
1 FJO / SEK
kr1,00488345
1 FJO / BGN
лв0,17494344
1 FJO / HUF
Ft35,83320663
1 FJO / CZK
2,21178492
1 FJO / KWD
د.ك0,031760565
1 FJO / ILS
0,3540522