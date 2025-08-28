Flagship by Virtuals (FYI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01333386 $ 0,01333386 $ 0,01333386 24 sa Düşük $ 0,02405088 $ 0,02405088 $ 0,02405088 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01333386$ 0,01333386 $ 0,01333386 24 sa Yüksek $ 0,02405088$ 0,02405088 $ 0,02405088 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02405088$ 0,02405088 $ 0,02405088 En Düşük Fiyat $ 0,01333386$ 0,01333386 $ 0,01333386 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%27,66 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Flagship by Virtuals (FYI) canlı fiyatı $0,01794725. FYI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01333386 ve en yüksek $ 0,02405088 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FYI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02405088, en düşük fiyatı ise $ 0,01333386 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FYI son bir saatte -%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%27,66 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flagship by Virtuals (FYI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,95M$ 17,95M $ 17,95M Dolaşım Arzı 100,27M 100,27M 100,27M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Flagship by Virtuals piyasa değeri $ 1,80M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FYI arzı 100,27M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,95M.