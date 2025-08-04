Florence Finance Medici (FFM) Nedir?

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

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Florence Finance Medici (FFM) Kaynağı Resmi Websitesi

Florence Finance Medici (FFM) Token Ekonomisi

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