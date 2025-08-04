Fofar (FOFAR) Nedir?

Fofar is a community driven memecoin that has the liquidity burned and contract renounced. There is an active team, which has already applied for the listing on CoinGecko. Following up, as we are no different than others such as Pepe, Andy, Brett etc..

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Fofar (FOFAR) Kaynağı Resmi Websitesi

Fofar (FOFAR) Token Ekonomisi

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