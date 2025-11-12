Bugünkü UnifAI Fiyatı

Bugünkü UnifAI (UAI) fiyatı $ 0,1752 olup, son 24 saatte % 4,26 değişim gösterdi. Mevcut UAI / USD dönüşüm oranı UAI başına $ 0,1752 şeklindedir.

UnifAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,87M ile 566. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 239,00M UAI şeklindedir. Son 24 saat içinde UAI, $ 0,15 (en düşük) ile $ 0,2037 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,28594907853603924 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05181624964526384 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UAI, son bir saatte +%2,03 ve son 7 günde +%250,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,33M seviyesine ulaştı.

UnifAI (UAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.566 Piyasa Değeri $ 41,87M$ 41,87M $ 41,87M Hacim (24 Sa) $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 175,20M$ 175,20M $ 175,20M Dolaşım Arzı 239,00M 239,00M 239,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,90 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki UnifAI piyasa değeri $ 41,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,33M. Dolaşımdaki UAI arzı 239,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175,20M.