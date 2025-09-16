Football World Community (FWC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,03

Football World Community (FWC) canlı fiyatı --. FWC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FWC son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,35 ve son 7 günde -%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Football World Community (FWC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 308,45K$ 308,45K $ 308,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Dolaşım Arzı 41.159,68T 41.159,68T 41.159,68T Toplam Arz 2,0e+17 2,0e+17 2,0e+17

Şu anki Football World Community piyasa değeri $ 308,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FWC arzı 41.159,68T olup, toplam arzı 2.0e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.