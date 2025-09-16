Football World Community Fiyatı (FWC)
Football World Community (FWC) canlı fiyatı --. FWC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FWC son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,35 ve son 7 günde -%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Football World Community piyasa değeri $ 308,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FWC arzı 41.159,68T olup, toplam arzı 2.0e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.
Gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,35
|30 Gün
|$ 0
|-%2,81
|60 Gün
|$ 0
|+%3,21
|90 Gün
|$ 0
|--
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions. FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games. FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.
