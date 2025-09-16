FWC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Football World Community Logosu

Football World Community Fiyatı (FWC)

Listelenmedi

1 FWC / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Football World Community (FWC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:17:55 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,05

-%1,35

-%0,03

-%0,03

Football World Community (FWC) canlı fiyatı --. FWC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FWC son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,35 ve son 7 günde -%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Football World Community (FWC) Piyasa Bilgileri

$ 308,45K
$ 308,45K$ 308,45K

--
----

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

41.159,68T
41.159,68T 41.159,68T

2,0e+17
2,0e+17 2,0e+17

Şu anki Football World Community piyasa değeri $ 308,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FWC arzı 41.159,68T olup, toplam arzı 2.0e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.

Football World Community (FWC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Football World Community / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,35
30 Gün$ 0-%2,81
60 Gün$ 0+%3,21
90 Gün$ 0--

Football World Community (FWC) Nedir?

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions. FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games. FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Football World Community (FWC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Football World Community Fiyat Tahmini (USD)

Football World Community (FWC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Football World Community (FWC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Football World Community için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Football World Community fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FWC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Football World Community (FWC) Token Ekonomisi

Football World Community (FWC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FWC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Football World Community (FWC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Football World Community (FWC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FWC fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FWC / USD güncel fiyatı nedir?
FWC / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Football World Community varlığının piyasa değeri nedir?
FWC piyasa değeri $ 308,45K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FWC arzı nedir?
Dolaşımdaki FWC arzı, 41.159,68T USD.
FWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FWC, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FWC fiyatı (ATL) nedir?
FWC, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
FWC işlem hacmi nedir?
FWC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FWC bu yıl daha da yükselir mi?
FWC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FWC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:17:55 (UTC+8)

