Bugünkü ForgeAI Fiyatı

Bugünkü ForgeAI (FORGE) fiyatı $ 0,02267703 olup, son 24 saatte % 18,00 değişim gösterdi. Mevcut FORGE / USD dönüşüm oranı FORGE başına $ 0,02267703 şeklindedir.

ForgeAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 588.155 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,00M FORGE şeklindedir. Son 24 saat içinde FORGE, $ 0,02349929 (en düşük) ile $ 0,0296066 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03060802 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00874596 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORGE, son bir saatte -%3,85 ve son 7 günde +%59,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ForgeAI (FORGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 588,16K$ 588,16K $ 588,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Dolaşım Arzı 25,00M 25,00M 25,00M Toplam Arz 99.999.810,350941 99.999.810,350941 99.999.810,350941

Şu anki ForgeAI piyasa değeri $ 588,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORGE arzı 25,00M olup, toplam arzı 99999810.350941. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,35M.