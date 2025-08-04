Forj (BONDLY) Nedir?

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network

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Forj (BONDLY) Kaynağı Resmi Websitesi

Forj (BONDLY) Token Ekonomisi

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