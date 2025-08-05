Forky (FORKY) Nedir?

Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.

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Forky (FORKY) Kaynağı Resmi Websitesi

Forky (FORKY) Token Ekonomisi

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