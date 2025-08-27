Fox inu (FINU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00134613 $ 0,00134613 $ 0,00134613 24 sa Düşük $ 0,00246415 $ 0,00246415 $ 0,00246415 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00134613$ 0,00134613 $ 0,00134613 24 sa Yüksek $ 0,00246415$ 0,00246415 $ 0,00246415 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00246415$ 0,00246415 $ 0,00246415 En Düşük Fiyat $ 0,00134613$ 0,00134613 $ 0,00134613 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,26 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Fox inu (FINU) canlı fiyatı $0,00164689. FINU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00134613 ve en yüksek $ 0,00246415 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00246415, en düşük fiyatı ise $ 0,00134613 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FINU son bir saatte -%4,93 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fox inu (FINU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 162,82K$ 162,82K $ 162,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 162,82K$ 162,82K $ 162,82K Dolaşım Arzı 98,86M 98,86M 98,86M Toplam Arz 98.863.812,30634339 98.863.812,30634339 98.863.812,30634339

Şu anki Fox inu piyasa değeri $ 162,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FINU arzı 98,86M olup, toplam arzı 98863812.30634339. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 162,82K.