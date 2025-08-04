Frax USD (FRXUSD) Nedir?

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

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Frax USD (FRXUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Frax USD (FRXUSD) Token Ekonomisi

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