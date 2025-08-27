FREEDA (FREEDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,92 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,76 Fiyat Değişimi (7 G) --

FREEDA (FREEDA) canlı fiyatı --. FREEDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FREEDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FREEDA son bir saatte -%0,92 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FREEDA (FREEDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,93K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,93K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki FREEDA piyasa değeri $ 35,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FREEDA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,93K.