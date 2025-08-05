Frens of Elon (FRENS) Nedir?

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frens of Elon (FRENS) Kaynağı Resmi Websitesi

Frens of Elon (FRENS) Token Ekonomisi

Frens of Elon (FRENS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRENS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!