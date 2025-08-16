FXT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Frog X Toad 6900 Logosu

Frog X Toad 6900 Fiyatı (FXT)

Listelenmedi

1 FXT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%49,501D
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:56:02 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000352
$ 0,00000352$ 0,00000352
24 sa Düşük
$ 0,0000095
$ 0,0000095$ 0,0000095
24 sa Yüksek

$ 0,00000352
$ 0,00000352$ 0,00000352

$ 0,0000095
$ 0,0000095$ 0,0000095

$ 0,00001196
$ 0,00001196$ 0,00001196

$ 0,00000352
$ 0,00000352$ 0,00000352

-%3,26

-%49,57

--

--

Frog X Toad 6900 (FXT) canlı fiyatı $0,0000046. FXT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000352 ve en yüksek $ 0,0000095 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FXT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001196, en düşük fiyatı ise $ 0,00000352 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FXT son bir saatte -%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%49,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Frog X Toad 6900 (FXT) Piyasa Bilgileri

$ 317,59K
$ 317,59K$ 317,59K

--
----

$ 317,59K
$ 317,59K$ 317,59K

69,00B
69,00B 69,00B

69.000.000.000,0
69.000.000.000,0 69.000.000.000,0

Şu anki Frog X Toad 6900 piyasa değeri $ 317,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FXT arzı 69,00B olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 317,59K.

Frog X Toad 6900 (FXT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Frog X Toad 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Frog X Toad 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Frog X Toad 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frog X Toad 6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%49,57
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Frog X Toad 6900 (FXT) Nedir?

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos. At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing. Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frog X Toad 6900 (FXT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Frog X Toad 6900 Fiyat Tahmini (USD)

Frog X Toad 6900 (FXT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Frog X Toad 6900 (FXT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Frog X Toad 6900 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Frog X Toad 6900 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FXT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Frog X Toad 6900 (FXT) Token Ekonomisi

Frog X Toad 6900 (FXT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FXT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Frog X Toad 6900 (FXT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Frog X Toad 6900 (FXT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FXT fiyatı, 0,0000046 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FXT / USD güncel fiyatı nedir?
FXT / USD güncel fiyatı $ 0,0000046. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Frog X Toad 6900 varlığının piyasa değeri nedir?
FXT piyasa değeri $ 317,59K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FXT arzı nedir?
Dolaşımdaki FXT arzı, 69,00B USD.
FXT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FXT, ATH fiyatı olan 0,00001196 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FXT fiyatı (ATL) nedir?
FXT, ATL fiyatı olan 0,00000352 USD değerine düştü.
FXT işlem hacmi nedir?
FXT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FXT bu yıl daha da yükselir mi?
FXT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FXT fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.