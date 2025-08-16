Frog X Toad 6900 (FXT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000352 - $ 0,0000095
24 sa Düşük $ 0,00000352
24 sa Yüksek $ 0,0000095
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001196
En Düşük Fiyat $ 0,00000352
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,26
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%49,57
Fiyat Değişimi (7 G) --

Frog X Toad 6900 (FXT) canlı fiyatı $0,0000046. FXT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000352 ve en yüksek $ 0,0000095 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FXT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001196, en düşük fiyatı ise $ 0,00000352 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FXT son bir saatte -%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%49,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Frog X Toad 6900 (FXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 317,59K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 317,59K
Dolaşım Arzı 69,00B
Toplam Arz 69.000.000.000,0

Şu anki Frog X Toad 6900 piyasa değeri $ 317,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FXT arzı 69,00B olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 317,59K.