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Froggy Friends Fiyatı (TAD)

Listelenmedi

Froggy Friends (TAD) Canlı Fiyat Grafiği

$11,76
$11,76$11,76
+%6,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Froggy Friends (TAD) Fiyatı

Froggy Friends (TAD), şu anda 11,76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 117,55K USD piyasa değerine sahiptir. TAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Froggy Friends Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,09
Froggy Friends 24 saatlik fiyat değişimi
10,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Froggy Friends (TAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ +0,674698.
Son 30 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ +5,0928773280.
Son 60 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ +5,0769519360.
Son 90 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ +6,067840587499772.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,674698+%6,09
30 Gün$ +5,0928773280+%43,31
60 Gün$ +5,0769519360+%43,17
90 Gün$ +6,067840587499772+%106,60

Froggy Friends (TAD) Fiyat Analizi

En güncel Froggy Friends fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 11,07
$ 11,07$ 11,07

$ 11,81
$ 11,81$ 11,81

$ 823,5
$ 823,5$ 823,5

+%0,80

+%6,09

-%3,00

Froggy Friends (TAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 117,55K
$ 117,55K$ 117,55K

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10,00K
10,00K 10,00K

Froggy Friends (TAD) Nedir?

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Froggy Friends (TAD) Token Ekonomisi

Froggy Friends (TAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAD / VND
309.464,4
1 TAD / AUD
A$18,1104
1 TAD / GBP
8,82
1 TAD / EUR
10,1136
1 TAD / USD
$11,76
1 TAD / MYR
RM49,7448
1 TAD / TRY
477,9264
1 TAD / JPY
¥1.728,72
1 TAD / ARS
ARS$16.021,7064
1 TAD / RUB
938,6832
1 TAD / INR
1.033,704
1 TAD / IDR
Rp192.786,8544
1 TAD / KRW
16.288,0704
1 TAD / PHP
674,3184
1 TAD / EGP
￡E.569,772
1 TAD / BRL
R$64,7976
1 TAD / CAD
C$16,1112
1 TAD / BDT
1.432,1328
1 TAD / NGN
17.926,8264
1 TAD / UAH
490,6272
1 TAD / VES
Bs1.481,76
1 TAD / CLP
$11.360,16
1 TAD / PKR
Rs3.324,7872
1 TAD / KZT
6.349,812
1 TAD / THB
฿380,6712
1 TAD / TWD
NT$351,3888
1 TAD / AED
د.إ43,1592
1 TAD / CHF
Fr9,408
1 TAD / HKD
HK$92,1984
1 TAD / MAD
.د.م106,6632
1 TAD / MXN
$222,4992
1 TAD / PLN
43,3944
1 TAD / RON
лв51,5088
1 TAD / SEK
kr113,6016
1 TAD / BGN
лв19,8744
1 TAD / HUF
Ft4.059,3168
1 TAD / CZK
249,7824
1 TAD / KWD
د.ك3,5868
1 TAD / ILS
40,1016