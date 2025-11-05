fsjal (FSJAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00172293$ 0,00172293 $ 0,00172293 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%54,87 Fiyat Değişimi (7 G) +%54,87

fsjal (FSJAL) canlı fiyatı --. FSJAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FSJAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00172293, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FSJAL son bir saatte +%3,77 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,83 ve son 7 günde +%54,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

fsjal (FSJAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 773,30K$ 773,30K $ 773,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 773,30K$ 773,30K $ 773,30K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki fsjal piyasa değeri $ 773,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FSJAL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 773,30K.