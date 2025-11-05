FTF100 (FTF100) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +1.56% Fiyat Değişimi (1 Gün) -15.89% Fiyat Değişimi (7 G) -42.80% Fiyat Değişimi (7 G) -42.80%

FTF100 (FTF100) canlı fiyatı --. FTF100, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FTF100 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FTF100 son bir saatte +1.56% değişim gösterdi, 24 saatte -15.89% ve son 7 günde -42.80% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FTF100 (FTF100) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67.30K$ 67.30K $ 67.30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67.30K$ 67.30K $ 67.30K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki FTF100 piyasa değeri $ 67.30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTF100 arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67.30K.