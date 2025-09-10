FTMTOKEN (FTMX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01575309 $ 0,01575309 $ 0,01575309 24 sa Düşük $ 0,01821219 $ 0,01821219 $ 0,01821219 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01575309$ 0,01575309 $ 0,01575309 24 sa Yüksek $ 0,01821219$ 0,01821219 $ 0,01821219 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01820234$ 0,01820234 $ 0,01820234 En Düşük Fiyat $ 0,01575309$ 0,01575309 $ 0,01575309 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,70 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FTMTOKEN (FTMX) canlı fiyatı $0,01821582. FTMX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01575309 ve en yüksek $ 0,01821219 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FTMX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01820234, en düşük fiyatı ise $ 0,01575309 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FTMX son bir saatte +%1,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FTMTOKEN (FTMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,55M$ 4,55M $ 4,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,84M$ 11,84M $ 11,84M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 650.000.000,0 650.000.000,0 650.000.000,0

Şu anki FTMTOKEN piyasa değeri $ 4,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTMX arzı 250,00M olup, toplam arzı 650000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,84M.