FUSION (FSN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006601 $ 0,00006601 $ 0,00006601 24 sa Düşük $ 0,01461134 $ 0,01461134 $ 0,01461134 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006601$ 0,00006601 $ 0,00006601 24 sa Yüksek $ 0,01461134$ 0,01461134 $ 0,01461134 Tüm Zamanların En Yükseği $ 9,76$ 9,76 $ 9,76 En Düşük Fiyat $ 0,00006601$ 0,00006601 $ 0,00006601 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%95,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%96,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%96,09

FUSION (FSN) canlı fiyatı $0,00062504. FSN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006601 ve en yüksek $ 0,01461134 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FSN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 9,76, en düşük fiyatı ise $ 0,00006601 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FSN son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%95,57 ve son 7 günde -%96,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FUSION (FSN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,90K$ 48,90K $ 48,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,23K$ 49,23K $ 49,23K Dolaşım Arzı 78,23M 78,23M 78,23M Toplam Arz 78.766.088,125 78.766.088,125 78.766.088,125

Şu anki FUSION piyasa değeri $ 48,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FSN arzı 78,23M olup, toplam arzı 78766088.125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,23K.