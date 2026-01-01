Bugünkü Fwogs Strategy Fiyatı

Bugünkü Fwogs Strategy (FWOGSTR) fiyatı $ 0,00016196 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut FWOGSTR / USD dönüşüm oranı FWOGSTR başına $ 0,00016196 şeklindedir.

Fwogs Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.530 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 972,84M FWOGSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde FWOGSTR, $ 0,00016148 (en düşük) ile $ 0,00016582 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00021666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015476 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FWOGSTR, son bir saatte -%0,52 ve son 7 günde -%7,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fwogs Strategy (FWOGSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,53K$ 157,53K $ 157,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,53K$ 157,53K $ 157,53K Dolaşım Arzı 972,84M 972,84M 972,84M Toplam Arz 972.837.479,8419755 972.837.479,8419755 972.837.479,8419755

