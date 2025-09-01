GAIMIN (GMRX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03290951$ 0,03290951 $ 0,03290951 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,03

GAIMIN (GMRX) canlı fiyatı --. GMRX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GMRX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03290951, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GMRX son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,18 ve son 7 günde -%32,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GAIMIN (GMRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,09M$ 4,09M $ 4,09M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki GAIMIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GMRX arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,09M.